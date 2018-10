Udinese, Larsen ha rinnovato ma il Torino non lo molla

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Obiettivo Stryger Larsen per il Torino. L'esterno dell'Udinese ha rinnovato il suo contratto con i bianconeri nella giornata di ieri, prolungando l'accordo fino al 2022 ma potrebbe comunque finire sul mercato e per questo Gianluca Petrachi resta alla finestra per capire se ci saranno i margini per portarlo alla corte di Walter Mazzarri. A riportarlo è Tuttosport.