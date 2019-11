© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Sportitalia ha parlato l’attaccante dell’Udinese Kevin Lasagna. Queste le sue dichiarazioni in vista della prossima sfida di campionato contro la Sampdoria: “Abbiamo tanti nazionali e siamo rimasti in pochi a lavorare ad Udine, dalla prossima settimana con il rientro degli altri inizieremo a pensare al prossimo impegno. Sarà una sfida difficile, ma al di là dei punti adesso il mister ha creato una serenità che prima era stata persa. Il fatto di rimettersi tutti in gioco è molto positivo, tutti sono più motivati ed il lavoro in allenamento porta a conseguenze positive anche alla domenica”.