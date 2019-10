Udinese, Lasagna al 45': "C'era fallo di Fazio, ora sotto per recuperare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Dazn, al termine del primo tempo del match contro la Roma, interviene il giocatore dell'Udinese, Kevin Lasagna: "Il contatto Okaka-Fazio? Secondo me era davanti, ha spinto sulla schiena ed è fallo. Come cambia la partita per noi? Dobbiamo essere bravi, facendo girare la palla, troveremo gli spazi".