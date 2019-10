© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante dell'Udinese Kevin Lasagna ha commentato in zona mista la sconfitta contro la Fiorentina: "Peccato perché Dragowski è stato molto bravo sulla mia azione con Okaka, l’avevo piazzata e il portiere viola è stato molto bravo a deviarla quanto basta e mandarla in angolo. Avevamo preparato la gara senza concedere spazi - riporta Firenzeviola.it -. Poi quando ci siamo un po’ scoperti per pareggiare loro in contropiede ci infilavano in quegli spazi liberi e andavano a nozze. La partita era stata pensata così. Attacco viola? Secondo me funziona perché non concedono punti di riferimento. Sta dando molti benefici. Accostato ai viola? Per quanto riguarda il mercato io lascio tutto in mano ai miei procuratori, ora sono dell’Udinese e penso a far bene qua. Nazionale? Emozione bellissima. Purtroppo questa volta non sono stato convocato però il mio obiettivo è quello di arrivare tra i convocati dell’Europeo".