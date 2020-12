Udinese, Lasagna cambia agente e si prepara a fare le valigie: Bologna in pole

Kevin Lasagna cambia agente e a gennaio potrebbe anche cambiare maglia. L'attaccante dell'Udinese entra a far parte della scuderia di Federico Pastorello, una delle più importanti in Europa e prepara l'addio ai bianconeri. Al momento - secondo il sito della Gazzetta dello Sport - in pole ci sarebbe il Bologna, da settimane a caccia di un nuovo attaccante per Mihajlovic.