Udinese, Lasagna: "Cinque cambi? Non so se basteranno, le grandi sono favorite"

vedi letture

Kevin Lasagna, attaccante dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni del Gazzettino per parlare della ripresa: "Le cinque sostituzioni? Non so se basteranno. Credo di no se si giocherà di pomeriggio. Sarebbe per tutti noi una prima volta, tre gare in una settimana. Una cosa è certa, le favorite sono sempre di più le squadre grandi, coloro che dispongono di una rosa quantitativamente e qualitativamente più che valida, comunque noi siamo attrezzati per rimanere a distanza dalla zona rossa anche se le insidie sono aumentate notevolmente perché ci sono poche certezze".