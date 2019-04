© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kevin Lasagna, attaccante dell’Udinese, è intervenuto in zona mista dopo la sconfitta contro la Roma: “Oggi abbiamo messo in difficoltà la Roma, abbiamo avuto delle occasioni e colpito due pali, meritavamo almeno il pareggio. Per fortuna si gioca tra tre giorni, contro la Lazio sarà un'altra partita molto tosta perché è una grande squadra. Cercheremo di prendere i punti con i biancocelesti, quelli che magari abbiamo perso qua stasera con la Roma".