© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante dell'Udinese Kevin Lasagna ha parlato ai microfoni di Udinese TV dopo il 4-0 rifilato al Bologna nei sedicesimi di Coppa Italia: "Sono contento per il gol ma soprattutto per la prestazione. Serviva una svolta, soprattutto dal punto di vista caratteriale, e credo che le risposte siano state date. L'atteggiamento giusto è quello che ci è mancato a Roma ma oggi siamo entrati subito in partita e abbiamo giocato bene. Certo ora abbiamo una difficile sfida contro il Napoli ma vincere aiuta a vincere e con un po' di fiducia ci giocheremo le nostre possibilità".