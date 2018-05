Udinese, Lasagna: "Dobbiamo salvarci, almeno un punto con l'Inter"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante dell'Udinese Kevin Lasagna ha parlato della sfida all'Inter: "Serve salvarsi. E serve prendere almeno un punto contro una squadra molto forte in tutto, che stava battendo la Juve. C’è Icardi, Miranda e Skriniar in difesa sono forti, per non parlare di Handanovic. E’ dura. Io ci proverò come ogni volta. Dando sempre il 110 per cento. L’Inter è stato il primo amore, il primo gol in A che non scorderò mai". Sul futuro: "Io sto benissimo a Udine, ho altri 4 anni di contratto. Mi fa piacere l’apprezzamento dei tifosi, darò sempre il massimo".