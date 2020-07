Udinese, Lasagna e il terzo gol di fila: "Merito della condizione e di un mental coach"

Terzo gol consecutivo per Kevin Lasagna, che dopo la marcatura contro il Genoa, ha parlato a Udinese TV: "Prima di questa sfida ero in dubbio perché sono uscito da Roma con un affaticamento ma per fortuna era leggero e sono riuscito a giocare oggi. Sono contento per la 100esima presenza e per il gol, dispiace però che abbia portato solamente ad un punto perché stasera meritavamo di vincere. Nelle prossime partite possiamo ipotecare la salvezza però non dobbiamo credere che il campionato finisce domenica. A Ferrara abbiamo una grande partita e dobbiamo portare a casa dei punti importanti. Cos'è cambiato dopo il lockdown? Sto bene fisicamente e in aggiunta da qualche settimana abbiamo un mental coach che ci osserva e ci dà una mano anche sull'aspetto mentale".