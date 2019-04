© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Kevin Lasagna, attaccante dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese TV, dopo il pareggio contro il Milan per 1-1: "Fa piacere aver segnato di nuovo a San Siro, soprattutto perché questo gol ha portato un punto, un ottimo punto a Milano. Dovevamo provare qualcosa e ci siamo riusciti, questo risultato ci da tanto morale per il resto del campionato e consapevolezza per la gara con l’Empoli dove possiamo fare bene. Nella seconda parte della partita eravamo quattro giocatori di attacco, un sistema che riusciamo a sostenere perché ci predisponiamo anche a difendere, ci aiutiamo l’uno con l’altro, per la squadra c’è bisogno di tutti. Tudor ci ha dato spensieratezza, consapevolezza nei nostri mezzi e ci ha caricato per queste partite. Infine un grazie a Seko per il grande assist che mi ha fatto”.