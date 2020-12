Udinese, Lasagna: "Felice per il gol, pareggio su un campo difficile"

vedi letture

Le dichiarazioni di Lasagna dopo Cagliari-Udinese 1-1.

Al termine sfida pareggiata in trasferta contro il Cagliari, l'attaccante dell'Udinese Kevin Lasagna - autore del gol dell'1-1 - ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: "Sono contento, quello del gol era un macigno che mi stavo portando dietro da un po' e dopo la malattia mi sono allenato ancora più duramente perché mi sono accorto che ero indietro di condizione. Oggi comunque abbiamo strappato un punto su un campo non facile. Posso dire che da oggi riparte il mio campionato, mentre la squadra sta lavorando molto bene già da qualche settimana e dobbiamo continuare ad allenarci con questa mentalità e con l'approccio che abbiamo avuto nell'ultimo periodo. Abbiamo una squadra forte con individualità importanti, ma soprattutto stiamo creando una squadra dove tutti si aiutano a vicenda e sono sicuro che in questo modo potremo toglierci diverse soddisfazioni. Il prossimo anno ci saranno gli Europei ed io fino al giorno prima delle convocazioni non mollerò un centimetro, poi ovviamente accetterò quella che sarà la scelta di Mister Mancini".