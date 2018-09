Udinese, Lasagna: "Gruppo coeso, peccato uscire dal campo sconfitti"

Fonte: tuttoudinese.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Kevin Lasagna, attaccante dell'Udinese, ai microfoni di Udinews TV dopo il ko contro la Lazio: "Peccato venir via senza punti perché abbiamo lottato fino all'ultimo, ci eravamo riavvicinati con il gol di Bram ma non è bastato. Il gruppo quest'anno è molto coeso, abbiamo tutti un solo obiettivo, i tifosi come sempre ci hanno sostenuto ed è un peccato non aver trovato il gol del pari. Il gol di Verona mi ha tolto un peso, ma adesso bisogna pensare a Bologna per andare a prendere punti là. Ho avuto qualche pallone in più, speriamo da domenica di andare anche in gol".