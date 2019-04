Udinese, Lasagna: "Ora sto bene. Con Okaka subito grande feeling"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante bianconero Kevin Lasagna ai microfoni di Udinews parla così delle proprie condizioni fisiche, in costante crescita nelle ultime settimane: "Comincio a stare bene, quest'anno ne ho passate parecchie, adesso sto bene fisicamente e spero di poter dare il mio apporto per la squadra in questo finale di stagione. Cosa ci ha trasmesso Tudor? Ci ha liberato il cervello, ci ha detto di pensare partita dopo partita e poi ci ha dato serenità, come persona si fa voler bene. Ogni giorno ci viene a salutare come un amico, ovviamente noi lo rispettiamo come l'allenatore. Con Tudor abbiamo un gioco più offensivo, andiamo a prendere gli avversari più alti poi se salta la prima fase del pressing noi attaccanti arretriamo per aiutare. Grande pubblico al Friuli? Ieri è stato grande pubblico al Friuli, anche se ci mancano le energie l'apporto del pubblico è fondamentale perché ci aiuta. Il rigore? Ho parlato con l'arbitro del rigore e l'idea dell'arbitro era quella che io non ci arrivassi sul pallone quindi non c'è stata espulsione del difensore dell'Empoli. Feeling con Okaka? Già a Milano ha dato la scossa, ieri ha giocato dietro di me, è un giocatore molto fisico, si è visto ieri che strappo riesce ad avere. Cosa provi quando indossi la fascia di capitano? E' un grande onore soprattutto perché è una responsabilità quella di rappresentare la squadra", evidenzia UdineseBlog.