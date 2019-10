Udinese, Lasagna: "Peccato perdere per un'occasione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante dell'Udinese Kevin Lasagna ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro la Fiorentina: "Il calo non c'è stato. Dopo aver preso il gol abbiamo concesso qualche ripartenza in più ma perchè noi eravamo più offensivi. Peccato perdere per un'occasione".

Tre gol segnati. Dove dovete crescere?

" Dobbiamo farci un esame di coscienza. Noi attaccanti dobbiamo migliorare e dobbiamo farlo in allenamento. E' una cosa sia degli attaccanti ma di tutta la squadra. Dobbiamo tutti aiutare il reparto offensivo".