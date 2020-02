© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima della sfida contro l'Inter, l'attaccante dell'Udinese Kevin Lasagna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "L'Inter è una grande squadra, ci siamo preparati in settimana e proveremo a metterla in difficoltà. Abbiamo dei punti di forza nostra e cercheremo di farli valere. Sfida particolare? Ero tifoso dell'Inter da piccolo, ho fatto il primo gol in A contro di loro e spero anche stasera di continuare a segnare".