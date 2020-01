Udinese, Lasagna: "San Siro speciale con me. Avremmo potuto vincere"

Dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, Kevin Lasagna ha parlato ai microfoni di DAZN, partendo proprio dal suo rapporto speciale con il Meazza: "È uno stadio speciale per me, qui segno parecchio. Questo fa piacere, anche se oggi non abbiamo raccolto punti. Per quanto abbiamo creato meritavamo di più".

Avete avuto molte occasioni.

"Dispiace, potevamo anche vincere. Ma dobbiamo ripartire da qui, dal ritmo e dall'intensità che abbiamo messo in campo oggi".

Ci sono i margini per ambire a qualcosa di più della salvezza?

"Abbiamo singoli molto forti, sta venendo fuori un gruppo compatto. Prima dobbiamo raggiungere la salvezza, poi eventualmente potremo pensare ad altro".

Cosa ha portato Gotti nel vostro modo di giocare?

"Il mister ci aveva detto di giocare senza paura, consapevoli però che loro hanno singoli molto forti che oggi sono venuti fuori".

Come ti trovi con Okaka?

"Stiamo migliorando l'intesa in allenamento, stando vicini in modo da cercare il due contro due offensivo".