Udinese, Lasagna: "Si può perdere con la Juve, ma bisogna lottare di più"

Fonte: udinese.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kevin Lasagna, attaccante dell'Udinese, ha commentato a Udinews TV il ko contro la Juventus (4-1): "Sono contento per essere tornato al gol ma mi dispiace per la partita, dovevamo essere molto più aggressivi e invece questo è mancato. Siamo entrati in campo senza la giusta mentalità, perdevamo le seconde palle e non eravamo aggressivi al punto giusto. Ci può stare di perdere allo Juventus Stadium, ma bisogna lottare molto di più. Ci siamo detti che le squadre si vedono nel momento di difficoltà, bisogna subito voltare pagina e pensare che domenica dobbiamo andare a Napoli e dobbiamo portare via un punto, o tre punti se fosse possibile, e adesso bisogna stare più uniti che mai. Obiettivo Nazionale sì, ma ora la cosa importante è fare punti con l’Udinese".