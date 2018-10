Udinese, Lasagna sicuro: "Il risultato di stasera è bugiardo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kevin Lasagna è intervenuto ai microfoni di Udinews tv nel dopo gara di Udinese-Napoli: "Ho avuto qualche occasione, ma il risultato di oggi è bugiardo. Fino al rigore eravamo in partita e dovevamo essere più bravi a concretizzare le nostri occasioni, risultato troppo negativo secondo me"

"Bisogna subito voltare pagina e pensare al Genoa già da domani e allenarsi bene per arrivare in forma domenica".

"Sicuramente il Napoli è una squadra di livello top, ma rimane rammarico perché dovevamo concretezze le nostre occasioni. Siamo rimasti in partita fino al 80’, poi il rigore ha fatto finire la gara", riporta Udineseblog.it.