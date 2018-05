Udinese, Lasagna: "Tudor ottimo mister. L'Italia? Sarebbe un sogno"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kevin Lasagna, attaccante dell'Udinese, ha parlato a Udinese TV commentando il momento della squadra in vista della prossima gara di campionato contro l'Inter: "C'è stato un po' di rammarico i primi giorni della settimana dopo il pareggio contro il Benevento, ma poi abbiamo cominciato subito a pensare alla gara contro l'Inter. Ai nerazzurri ho fatto il mio primo gol in A e ho segnato anche all'andata, mi farebbe piacere ripetermi e portare a casa qualche punto. Il mio record di gol? Spero di superare quelli di Thereau della passata stagione. L'Italia? Sarebbe un sogno per me, ma adesso penso a salvare l'Udinese, poi se dovesse arrivare la chiamata... Tudor? E' un ottimo mister, punta tanto sull'aggressività. Con l'Inter è un appuntamento delicato. Anche se il momento è difficile, avere i tifosi che ti incitano per 90 minuti sarebbe un grande aiuto per noi".