Udinese, Lasagna: "Un buon punto. Non abbiamo mai mollato"

Kevin Lasagna, attaccante dell'Udinese, è intervenuto in zona mista al termine della sfida con il Genoa. Queste le sue parole riportate dai colleghi di Udineseblog: "Abbiamo fatto un brutto primo tempo, giocavamo male e non eravamo messi bene in campo. Nell'intervallo in spogliatoio ci siamo parlati, siamo rientrati in campo con un piglio diverso, ma abbiamo preso subito il secondo gol che poteva affossarci. Invece la abbiamo ripresa che De Paul che ha tirato fuori un gran gol, non abbiamo mollato e potevamo acne vincere, buon punto alla fine. Quando ho qualcuno vicino a me lì davanti sto molto bene, indipendentemente che sia De Paul o che sia Pussetto. Venivamo da 4 sconfitte, abbiamo fatto un punto con tanta fatica e dovevamo assolutamente farlo per uscire da una situazione complicata. Nel secondo tempo abbaino fatto vedere che siamo un’ottima squadra, sappiamo che con il Milan sarà dura ma possiamo metterli in difficoltà".