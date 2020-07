Udinese-Lazio 0-0, le pagelle: Fofana fresco come una rosa, Jony regala palloni

UDINESE-LAZIO 0-0

UDINESE

Musso 6 - Più per i fotografi che per una reale necessità su Lazzari, blocca poi a terra su Immobile senza soffrire più di tanto. Bene sulle uscite.

Becao 6,5 - È sgraziato in difesa, ma efficace. Prova l'avventura in attacco, ma la sua conclusione è troppo schiacciata per impensierire più di tanto Strakosha.

De Maio 6,5 - Bene a tenere Caicedo, anche perché gli dà molti punti di riferimento. Di testa non ha mai grossi problemi.

Nuytinck 6,5 - Di mestiere contro gli avversari, rimane quasi sempre coperto nel raddoppio, soprattutto su Lazzari (dall'83' Samir s.v.).

Larsen 6,5 - Dalle sue parti Jony non fa molto. Delle due l'una: o lui è molto bravo, oppure l'avversario è davvero timido. Può essere una combinazione fra le due cose.

De Paul 7 - Quello che accende la luce, manda avanti i palloni e, alle volte, tira anche in porta. Sa fare praticamente tutto, ma alle volte predica nel deserto. All'ultimo minuto pesca il jolly, peccato colpisca il palo.

Jajalo 6 - Deve comandare le operazioni, si limita spesso a fare da contraltare a Luis Alberto. Lo anticipa in una situazione e si fa male, sostituito (dal 45' Walace 6 - Mette muscoli e corsa. Però poco altro)

Fofana 7 - Partita brillante come le ultime, si limita a lasciare il pallone fra i piedi degli avversari e far ripartire Lasagna. All'ultimo minuto sembra fresco come una rosa quando sradica dai piedi degli avversari il pallone

Sema 5,5 - Soffre moltissimo l'atletismo di un Lazzari che sembra una gazzella in confronto a lui (dal 68' Ter Avest s.v.).

Okaka 5 - Lento, compassato, anche pasticcione. Non nella migliore forma, ma anche Lasagna non gli regala il più facile degli assist (dal 68' Teodorczyk s.v.).

Lasagna 6,5 - Freccia acuminata, sbaglia la decisione nei momenti topici: quando dovrebbe tirare, la passa... E viceversa. Possibile avversario di Bolt, tiene in scacco la difesa avversaria.

Gotti 6,5 - Imbriglia la Lazio in maniera perfetta, subendo davvero pochissimi tiri in porta. Gli manca qualcosa per salvarsi con anticipo.

LAZIO

Strakosha 7 - Nel primo tempo deve controllare un tiro - alto - di De Paul, oltre a una incursione di Becao che probabilmente finirebbe comunque sul fondo (alla peggio sul palo). Nella ripresa invece esce bene su Lasagna, compiendo un mezzo miracolo.

Luiz Felipe 6,5 - Prende un giallo al primo intervento, arrivando decisamente in ritardo. Okaka potrebbe puntarlo spesso, ma sembra avere qualche difficoltà. Salva però su una conclusione di Lasagna, prima di farsi uccellare in campo aperto (dal 74' Cataldi s.v.).

Acerbi 6 - Nella prima frazione ha il problema di tenere Lasagna, gazzella che prova scorribande. Sull'accelerazione può far fatica, per il resto no.

Radu 5,5 - Situazione simile ai compagni, prende un pestone subito da Okaka. Quando viene puntato rischia (dal 51' Bastos 6 - Prova con una giocata a cambiare il risultato, non ci riesce)

Lazzari 6,5 - Il migliore in campo nel primo tempo, perché Ken Sema ha delle grosse difficoltà a tenerlo. Un paio di cross di alto livello (dal 79' Anderson s.v.).

Milinkovic-Savic 5,5 - Più di manovra e di governo che per inserimenti e furore agonistico. La sua presenza si fa sentire pochino.

Parolo 6 - L'Udinese lascia ampio spazio per ragionare, almeno fino alla trequarti di campo.

Luis Alberto 5,5 - Nei primi venti minuti è un fattore, perché inventa e calcia verso Musso, non sempre con la stessa incidenza. Poi però si eclissa come tutta la squadra.

Jony 5 - Non ci sono grandi spunti, in compenso regala un pallone sanguinoso a Lasagna per una ripartenza (dal 51' Lukaku 5,5 - Cerca di muovere Stryger Larsen, riuscendoci davvero poco).

Caicedo 5 - Cerca più volte di battagliare ora con De Maio, ora con Nuytinck. Ma è macchinoso, anche più degli avversari, e non è semplice (dal 79' Adekanye s.v.).

Immobile 4,5 - Si divora la prima occasione del match su bella imbeccata di Lazzari. Non è una partita per lui, perché la linea difensiva è troppo a ridosso dell'area di rigore.

Inzaghi 5 - Ha gli uomini contati, ma non sa più vincere. Anzi, la sua squadra non riesce più a tirare in porta.