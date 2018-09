Udinese-Lazio, probabili e ballottaggi: c'è Badelj, out Leiva o Milinkovic?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Udinese: Tre dubbi di formazione per Velazquez, che schiererà la sua Udinese col solito 4-3-3. In mezzo al campo ballottaggio Barak-Behrami, in attacco doppio ballottaggio Pussetto-Machis e Lasagna-Teodorczyk.

Probabile formazione - Scuffet; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Fofana, Mandragora, Barak; Pussetto, Lasagna, De Paul.

Ballottaggi:

Barak-Behrami 51%-49%

Pussetto-Machis 60%-40%

Lasagna-Teodorczyk 70%-30%

Lazio: Luis Alberto alle spalle di Immobile. Simone Inzaghi si affiderà all'attacco titolare per la sfida contro l'Udinese. A centrocampo uno tra Leiva e Milinkovic potrebbe riposare, con Badelj quasi certo di giocare dal primo minuto. Dubbi sulle corsie esterne e doppio ballottaggio.

Probabile formazione: Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Durmisi; Luis Alberto; Immobile.

Ballottaggi:

Leiva-Milinkovic 50%-50%

Marusic-Basta 70%-30%

Durmisi-Lulic 55%-45%