Udinese, Machis ai saluti: è a un passo dal Godoy Cruz

Fonte: tuttoudinese.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe essere già finita l'avventura di Darwin Machis all'Udinese. Dopo 13 presenze complessive in sei mesi ed un solo gol, quello in Coppa Italia contro il Benevento, l'attaccante venezuelano è sul punto di salutare il "Friuli". Secondo quanto appreso da Tuttoudinese, Machis sarebbe a un passo dagli argentini del Godoy Cruz e nella prossima settimana volerà in Argentina per visite mediche di rito e firma sul contratto.