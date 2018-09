Udinese, Mandragora: "C'è rammarico, ma la reazione è stata buona"

Fonte: tuttoudinese.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le parole di Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese, a Udinews TV nel post partita contro la Lazio (terminata 1-2 per i biancocelesti): "L'importante è il bene della squadra, quindi correre per la squadra o per un compagno non deve fare differenza. Sui due gol subiti si poteva fare meglio e in settimana lavoreremo su questo, bene la reazione ma purtroppo non ha fruttato punti. L'attaccamento alla maglia per una squadra è sempre fondamentale, siamo un gruppo di uomini di veri prima che giocatori, siamo attaccati ai tifosi che ci sostengono sempre e non remano mai contro. Per noi è un grande onore difendere la maglia dell'Udinese e faremo di tutto per far tornare i tifosi entusiasti. Siamo sicuramente rammaricati perché volevamo far punti, per fortuna il calcio ti dà subito l'occasione per voltare pagina per recuperare i punti persi. Sicuramente il fatto che anche chi subentra dia tanto è anche merito del mister e anche di chi oggi è subentrato a chi ha giocato di più, non siamo 11 titolari ma tutti possono avere una chance, questo è un ottimo segnale per noi e per il mister che deve fare le scelte. È bello essere in questo gruppo dove c'è una competitività che porta a migliorarti e speriamo che arrivino presto altri risultati positivi".