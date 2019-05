© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Questo punto per noi vale come una vittoria, soprattutto per l'obiettivo salvezza". Lo dice Rolando Mandragora, intervistato da Dazn a margine dello 0-0 contro l'Inter. "All'inizio eravamo in difficoltà, l'avevamo preparata in altro modo, ma non riuscivamo a trovare le misure e allora siamo passati al 3-5-2. Stiamo bene, ci stiamo allenando alla grande. Ora mancano tre partite e abbiamo voglia di raggiungere il nostro obiettivo".