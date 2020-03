Udinese, Mandragora: "Gasperini è l'allenatore che mi ha dato qualcosa in più"

Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del suo esordio nel massimo campionato: "Gasperini mi ha lanciato nel calcio dei grandi e mi ha dato qualcosa in più, mi ha insegnato molto. La partita con la Juve la ricorderò soprattutto per la gioia dell'esordio in serie A e per aver vinto".