Udinese, Mandragora: "Juve? Tutti vogliono giocare lì, come a Napoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nato a Napoli nel '97, ora Rolando Mandragora vive un periodo di ferie dopo una lunga stagione e la delusione dell'Europeo Under 21 con la maglia dell'Italia. Il centrocampista dell'Udinese, trasferitosi in Friuli un anno fa per venti milioni di euro dalla Juventus, ha parlato attraverso le colonne del Corriere del Mezzogiorno. "Non sono tifoso di nessuna squadra, sono un professionista e penso e lavoro. Qualsiasi squadra importante mi avesse offerto un contratto di livello, lo avrei accettato. Se il Napoli è un'ambizione? Quando una squadra di prima fascia si muove per te, deve solo rappresentare un onore. Se fosse arrivato il Napoli sarei stato onorato", le parole del ragazzo cresciuto a Scampia e ancora seguito dalla Vecchia Signora.

Possibile ritorno alla Juve in futuro. Mandragora ha parlato anche di questo scenario. "Lavoro per essere un giocatore importante, oggi tutta la mia attenzione è rivolta all’Udinese che ha investito tanto, poi normale che ritornare in uno dei club più importanti del mondo sia un obiettivo primario", ha aggiunto l'ex Crotone.