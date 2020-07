Udinese, Mandragora: "La forza del gruppo si vede in questi momenti"

vedi letture

"La forza del gruppo si vede in questi momenti". Inizia così il messaggio di Rolando Mandragora su Twitter: il centrocampista dell'Udinese ha proseguito facendo i complimenti ai propri compagni: "Bravi a crederci sempre e non mollare mai... Tre punti fondamentali per il nostro finale di stagione!".