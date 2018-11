Udinese, Mandragora: "Nicola può riportare la squadra in alto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese, è stato intervistato da Telefriuli, a margine della festa per i 122 anni del club bianconero: "L'augurio di fare un ottimo campionato, di proseguire sempre in serie e di fare degli ottimi campionati come ha sempre fatto l'Udinese nella storia del calcio italiano. In questo momento Nicola è il nostro allenatore, è colui che ci può condurre a quante più vittorie possibile e può riportare l'Udinese in alto. Questo è l'augurio che faccio a mister Nicola. La vittoria sulla Roma ha fatto sì che davvero cominci una nuova storia? Sì. Noi siamo carichi e abbiamo voglia di fare altri risultati positivi per risalire quanto prime nelle posizioni in classifica. La gara con il Sassuolo? Sicuramente sarà una partita difficile, in serie A sono tutte difficili da affrontare. La stiamo preparando nel migliore dei modi e cercheremo di tornare da Sassuolo con il miglior risultato possibile".