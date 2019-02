Udinese, Mandragora: "Prestazione non bella ma siamo stati efficaci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese, ha parlato al termine della vittoria per 1-0 ottenuta in casa contro il Chievo Verona: "Portare a casa i tre punti era di fondamentale importanza: la vittoria ci dà l'opportunità di lavorare con maggiore tranquillità in vista delle prossime gare che saranno tutte delle finali. In settimana abbiamo lavorato bene, ci siamo allenati al massimo: la prestazione contro il Chievo non è stata bella ma alla fine siamo stati efficaci. Il nostro obiettivo è quello di uscire da questa situazione di classifica".