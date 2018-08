Udinese, Mandragora rischia la prova tv: espressioni blasfeme in campo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Possibili brutte notizie per l'Udinese, Rolando Mandragora adesso rischierebbe la prova tv per una bestemmia. Il condizionale è d'obbligo, ma a scriverlo nella sua edizione odierna è il Corriere dello Sport, che spiega quanto accaduto durante il match con la Sampdoria. Il centrocampista napoletano, inquadrato dalle telecamere, si è lasciato andare ad una doppia espressione blasfema e, secondo l'articolo 35 del CGS, è passibile di sanzione. L'arbitro non se n'è accorto, dunque la palla passa al Procuratore Federale. Domani saranno rese note le decisioni del Giudice Sportivo.