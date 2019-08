Udinese, Mandragora: "Se resta De Paul ci darà una bella mano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese, ha parlato a Sportitalia in vista della prima sfida di campionato contro il Milan: "Giampaolo lo conosciamo bene perché è da tempo nel calcio italiano e lo scorso anno ha fatto bene alla Sampdoria ma speriamo che ingrani dalla seconda giornata in poi. Il mio futuro? Non penso alla Juventus ma solo a fare bene qui. Addio de Paul? Se va gli auguro il meglio ma se resta sono certo ci darà una bella mano".