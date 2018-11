Udinese, Mandragora: "Siamo rammaricati. Ora testa a Empoli"

Fonte: TuttoUdinese.it

Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni a Udinews TV dopo la gara tra Udinese e Milan, terminata 0-1: "Come ci si sente dopo questa partita? Siamo rammaricati perché abbiamo fatto una buona prestazione contro un buon Milan ma non è arrivato neanche un punto. Dispiace, dobbiamo continuare a lavorare per fare prestazioni di livello, cercando soprattutto di trovare punti. Io in crescita? Per quanto riguarda la scelta del ruolo è una scelta che riguarda il mister. Io gioco sia da mezzala che da play, delle volte posso sembrare in crescita e in altre volte magari no. Cerco sempre di fare delle buone prestazioni e di mettermi al servizio della squadra. Come si gestisce la settimana in vista dell'Empoli? Ci dev'essere voglia di fare e di allenarsi bene, stando uniti e compatti come stiamo facendo. Sappiamo bene che è una partita importante quella che ci aspetta e dobbiamo prepararci nel migliore dei modi per portare a casa dei punti importanti per dare una svolta alla classifica. Risultato da dimenticare ma non la prestazione? Chiaro: c'è da continuare a lavorare come fatto stasera. Accantoniamo questo risultato e proiettiamoci verso la sfida di Empoli".