© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dell'Udinese Rolando Mandragora commenta ai microfoni di Telefriuli il pareggio ottenuto con l'Inter nell'anticipo di ieri sera: "Sapevamo che era difficile, l'avversario era temibilissimo ma siamo riusciti ad arginarlo nel migliore dei modi e comunque abbiamo fatto un calcio propositivo, siamo contenti e continuiamo a lavorare con la stessa intensità perché ci aspettano tre finali. È un punto che vale per la classifica e per il morale, ci dà grande fiducia e una spinta per preparare al meglio le tre gare che ci mancano da qui alla fine. Adesso continuiamo ad allenarci con la stessa intensità, la stessa voglia, la stessa determinazione nel fare risultato perché ci aspettano delle partite importanti per raggiungere il nostro obiettivo. Abbiamo fame, abbiamo voglia, abbiamo determinazione per fare punti in tutte e tre le partite".