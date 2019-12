© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese, ha parlato in zona mista al termine della vittoria in Coppa Italia contro il Bologna: "Prestazione importante, una vittoria che dà fiducia, teniamoci stretti questo risultato. Adesso abbiamo già la testa alla partita di sabato, arriva il Napoli e sarà una sfida tosta. Dopo domenica avevamo bisogno di fare risultato. Va fatto un plauso a tutti i ragazzi che sono scesi in campo, c'era qualcuno fino ad oggi aveva giocato poco e che si è fatto trovare pronto. Questo è un ottimo segnale anche per il mister, dimostra che siamo un gruppo unito. Nei momenti di difficoltà abbiamo sempre dimostrato di essere una squadra coesa, ora abbiamo voglia di continuare a fare bene. Andiamo avanti su questa strada, sappiamo di affrontare una squadra forte, di qualità, servirà una grande attenzione. Soltanto se siamo uniti possiamo ottenere un buon risultato".