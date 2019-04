© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese, commenta ai microfoni del sito ufficiale di bianconeri il ko subito sul campo della Lazio: "Una partita che è girata sugli episodi, l’atteggiamento nel secondo tempo è stato certamente molto diverso rispetto al primo quando non siamo entrati bene in partita e non siamo riusciti a reagire ai due gol subiti. Ora per preparare la partita con il Sassuolo, che sarà molto importante, abbiamo pochissimi giorni ma la fatica fisica in questi momenti non esiste, può essere solo mentale e noi invece abbiamo voglia di fare risultato e toglierci da questa posizione di classifica: avremo sicuramente più voglia che stanchezza".