Udinese, Marino: "35 milioni per De Paul? Potevamo prenderli la scorsa estate"

Nell'anticipazione dell'intervista di SkySport che andrà in onda domani, Pierpaolo Marino, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, parla della valutazione del cartellino di Rodrigo De Paul: "Rodrigo via per 30-35 milioni? Vi ringrazio, ma è un prezzo piuttosto tirato. Quella cifra per De Paul potevamo prenderla l'anno scorso ma così non è stato".