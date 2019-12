Udinese, Marino: "Abbiamo vinto con carattere, cuore e individualità"

© foto di Federico De Luca

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino ha ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria di oggi contro il Cagliari: “Questo è il regalo di Natale più grande che potevamo fare ai nostri tifosi. Non ci hanno mai fatto mancare il loro supporto e una menzione speciale va fatta a chi ci segue sempre anche in trasferta. Quella di oggi è stata una vittoria guadagnata con il cuore, questa è un'ottima base per continuare a migliorarsi e sulla quale costruire il nostro futuro. L'Udinese ha vinto puntando molto sugli attributi che devono far vincere una squadra del calibro e della storia che contraddistinguono questa squadra, grande carattere, cuore e individualità. Speriamo ora di poter arrivare al girone di ritorno con più punti possibili e di poter guardare in avanti anziché indietro in classifica. Comunque va detto che abbiamo affrontato una grande squadra che anche oggi lo ha dimostrato e questo aggiunge ulteriore valore al nostro successo, inoltre abbiamo anche sconfitto i minuti di recupero, dei quali non si è francamente capito il motivo. La squadra comunque ha gettato il cuore oltre l'ostacolo e oggi abbiamo visto quanto un giocatore come Sema sia determinante e abbiamo visto quanto bravi sappiamo essere a stare in campo contro squadra che vuole sempre fare male e segnare”, ha concluso.