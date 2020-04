Udinese, Marino: "Calciatori poco sensibili alla crisi. Le parole di Tommasi preoccupano"

Pierpaolo Marino, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica: "Stiamo combattendo contro un nemico che sta vincendo e non si può pensare che l'abrogazione di un decreto ci porti a riprendere come niente fosse. Chi pensa di programmare la ripresa fa un esercizio in cui io non mi voglio cimentare. Per me questa stagione non vale più, è un anno di lutto e basta. Mi dedicherò al calendario quando potremo riprendere gli allenamenti a pieno regime. Non credo che all'Udinese metteremo i dipendenti in cassa integrazione, non sono i loro stipendi il problema ma quello dei calciatori. Non si sono ancora sensibilizzati al problema e mi preoccupo quando sento parlare i rappresentanti dell'AIC".