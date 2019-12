© foto di Federico De Luca

Intervista al Corriere dello Sport per il direttore dell'area tecnica dell'Udinese, Pierpaolo Marino, alla vigilia della sfida contro il Napoli che per lui sarà "sempre un'emozione". Il dirigente ha parlato del club azzurro che non sta attraversando un periodo facile ma per lui "ha tutto il necessario per tornare a correre, visto che De Laurentiis ha larghe vedute ed esperienza". Marino ha poi affermato: "Questo per gli azzurri è un periodaccio ma la Champions League è stata esemplare".