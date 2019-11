© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Sportitalia ha parlato il direttore generale dell’Udinese Pierpaolo Marino. Queste le sue dichiarazioni sul tema legato all’allenatore, con la conferma di Gotti sulla panchina dei friulani, e sull’organizzazione che la famiglia Pozzo ha fornito all’ambiente “Gotti dopo l’ultima partita, ha risposto con i suoi criteri di comunicazione. Quello che conta è che ci abbia dato la sua piena disponibilità nel gestire questo periodo che vedremo se sarà di transizione o definitivo. Non abbiamo fretta perché si è creato un ottimo ambiente”. Sulla proprietà: “I cicli di risultati importanti ottenuti a Udine dalla famiglia Pozzo sono destinati a ritornare, io ho ritrovato dei carissimi amici oltre che dei datori di lavoro, e sono motivatissimi. Danno gli stimoli più importanti per fare bene a tutti. Sono competitivi sotto ogni punto di vista, organizzativi, tecnici, sanitari e logistici: non si può sperare di avere di meglio. Ci sono tutte le basi per ottenere grandi risultati”.