Udinese, Marino: "Crediamo in questo progetto, Gotti ha lavorato bene e stiamo discutendo"

Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto chiarezza sul futuro del tecnico friulano Luca Gotti. "Con Gotti è in corso un ampio e articolato discorso da qualche giorno, ha lavorato bene e siamo tutti soddisfatti di questo progetto. Crediamo in questo progetto, stiamo discutendo come si fa in questi casi".