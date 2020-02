vedi letture

Udinese, Marino: "Fare punti con questo Verona non è facile, giocato con voglia e grinta"

Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, commenta ai microfoni di Udinese TV, il pareggio ottenuto con l'Hellas Verona: "Io voglio citare Inzaghi che dopo il pareggio col Verona disse che si trattava di un punto guadagnato, io direi lo stesso perché fare punti con questo Verona non è facile e averne fatto uno oggi è un merito. Intanto c’è un aspetto positivo: nonostante quello negativo dell’attacco per le poche reti realizzate, allo stesso tempo oggi non abbiamo nemmeno subito gol. Ricordo che già nella gara d'andata soffrimmo molto ma non prendemmo gol, quindi direi che anche oggi dal punto di vista della prestazione non si può rimproverare nulla a nessuno dei ragazzi. Abbiamo giocato con la voglia di vincere e di lottare ma alla fine direi che il risultato è giusto".