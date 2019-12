© foto di Federico De Luca

Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, commenta così il pareggio ottenuto con il Napoli ai microfoni di Udinese TV: "Secondo me avremmo meritato di più perché i ragazzi hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo. Il Napoli ha grandi qualità individuali ma noi abbiamo decisamente giocato meglio di squadra e questa è la conferma che la squadra c'è ed è determinata a fare bene. Poi oggi c'era Mariani che nelle mezze decisioni mi è sembrato favorire sempre la parte opposta alla nostra, soprattutto su Okaka che oggi ha giocato da leone e non è stato tutelato dal direttore di gara. Oggi oltre alle qualità tecniche si sono viste anche quelle caratteriali. Bravo Gotti che ha inserito Fofana, uno degli elementi più importanti oggi, e perché anche con i cambi non ha mai comunicato ansia o paura. Ottimo anche il pubblico che ha sostenuto la squadra fino alla fine e ha fatto valere il fattore campo".