Udinese, Marino: "Gonzalez? Non si può mischiare sacro e profano"

© foto di Federico De Luca

Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione di Walace, nuovo calciatore bianconero. Il direttore è intervenuto anche sulla cessione di Cristo Gonzalez e dell'operazione effettuata dalla società: "Si chiama Gonzalez. Mischiare il sacro e il profano non mi ha fatto piacere, ha disturbato me e altri lettori che la pensano come me. La partenza di Cristo fa parte del programma di crescita che abbiamo preannunciato. L'operazione è logica, patrimonialmente è nostro. È stata fatta l'operazione, non c'è nulla di sconvolgente. Vuoi per il livello tecnico e numerico lì davanti, sarebbe stato difficile farlo giocare. Abbiamo evitato di presentarlo per farlo sparire dopo due giorni. Non ho capito l'ironia di cattivo gusto, non è un esercizio che mi piace, non si può mischiare il sacro con il profano del calcio".

