Udinese, Marino: "Gotti a rischio? Starà seduto in panchina e avrà buona visuale"

Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida contro il Milan: "Dobbiamo avere la mentalità delle squadre medio-piccole, ossia prima di tutto dobbiamo puntare ai 40 punti per la salvezza tranquilla e poi magari spingerci più in alto se si presentano le giuste opportunità. La posizione di Gotti a rischio in caso di sconfitta? Penso starà seduto in panchina, avrà una buona visuale del campo".