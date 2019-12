Udinese, Marino: "Gotti ha dato serenità. Mercato? Lavoro sugli esterni"

© foto di Federico Gaetano

Ospite di UdineseTv il ds del club friulano Pierpaolo Marino ha parlato di mercato e non solo in chiusura di 2019:

Sul momento della squadra: "Quando giochiamo con convinzione e voglia di vincere, otteniamo il risultato. Contro il Cagliari ci è piaciuta la reazione di chi non ci stava a pareggiare. Credo che questa possa essere una svolta per il nostro campionato. Non ci esaltiamo, ma questo successo deve essere la base per il futuro. Dobbiamo guadagnare in autostima".

Su Gotti: "Gli abbiamo dato fiducia e lui soprattutto gode della fiducia della squadra oltre che dalla società. Esternamente si è parlato di fiducia a termine, ma noi sapevamo quali erano i nostri intenti. Gotti ha fatto il medico di famiglia, la squadra ha gradito la serenità e la meritocrazia che lui ha dato"

Sul mercato: "Con questo modulo, gli esterni sono i ruoli maggiormente soggetti a logorio. Ci stiamo guardando intorno, avremmo bisogno di una maggiore varietà di scelta tra destra e sinistra. Pussetto? E' un giocatore fantastico, ha avuto solo problemi fisici. Deve ritagliarsi il posto in un modulo che non è ideale per le sue caratteristiche fisiche. Per noi è un valore aggiunto, non ce ne vogliamo privare".