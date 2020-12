Udinese, Marino: "Il calcio americano nuova frontiera tecnica, al top in 5-6 anni"

vedi letture

Nel corso della lunga intervista concessa a Tuttosport, il direttore generale dell'Udinese Pierpaolo Marino parla così del mercato americano. Da McKennie a Reynolds, passando per Dest, l'Europa guarda in MLS: "Non è solo la nuova frontiera del mercato, il calcio americano rappresenta la nuova frontiera tecnica che fra cinque o sei anni potrebbe primeggiare a livello mondiale. In Europa abbiamo avuto un atteggiamento un po’ snob, ma io che lo seguo con grande attenzione ho notato che dal 2011 in poi negli Stati Uniti il calcio ha compiuto passi importanti. Il più importante è stato entrare nei college, dove adesso fa concorrenza seria a basket e football nel reclutamento dei giovani. E il sistema americano negli sport di squadra è micidiale, funziona sempre, anche perché abbina sport e studio in un circolo virtuoso che dà risultati eccellenti. Adesso vediamo i primi giocatori, come McKennie, ma è l’avanguardia di un flusso che fra cinque o sei anni porterà il calcio americano ai vertici delle competizioni mondiali".