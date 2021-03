Udinese, Marino: "Non c'è niente di concreto con la Roma per Musso"

Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell'Udinese, ha parlato nel corso della trasmissione "Il tribunale delle romane" su ReteOro: "L'interesse della Roma per Musso? Non c'è niente di concreto al momento. Monchi? Pensavo che avrebbe potuto insegnarci qualcosa, invece è naufragato insieme al club e non ci ha lasciato niente di memorabile. La Roma? Fonseca sta facendo un ottimo lavoro e penso che debba restare. Con un innesto per reparto può lottare per lo scudetto".